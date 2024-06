Mastropasqua su Baroni: «Ha fatto un ottima carriera, ma la Lazio non è il Verona»

Mastropasqua, l’ex biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lazio e in particolare su Baroni

PAROLE – Ha ottenuto una grande salvezza, ma alla Lazio è diverso: non è una squadra che si deve salvare, deve vincere. Sembra si viva al momento, senza fare programmi, Si vive al momento, senza fare programmi. Bisogna insistere sul nome che si sceglie, altrimenti non si può cambiare ogni volta perchè ci sono degli intoppi. Manca programmazione; serve scegliere l’allenatore giusto, farlo lavorare bene e fare in modo che ciò accada

È sicuramente una sorpresa, toccherà attendere per capire che impatto potrà avere in una realtà come la Lazio. Il carattere sicuramente non manca, ha salvato il Verona con un grande lavoro, ma era un’altra situazione. Puntare in alto è totalmente diverso, la Lazio non è una squadra che si deve salvare, ma deve vincere.E’ ovvio che se parte con questo clima non è facile. Sta a lui far parlare i fatti, ma la società dovrà appoggiarlo in tutto. Molto dipenderà anche dalla partenza: se dovesse riuscire a fare buoni risultati subito, i tifosi potrebbero tranquillizzarsi, ma il punto è che tutto ancora da scoprire