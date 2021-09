Moratti: «Ammiro Sarri, c’è anche la Lazio per lo scudetto»

Massimo Moratti ha elogiato Maurizio Sarri e la velocità di Lotito nell’ingaggiarlo: per lo scudetto la Lazio c’è

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in un’intervista rilasciata al Messaggero, ha parlato della scelta di Claudio Lotito di affidare la panchina della Lazio a Maurizio Sarri:

«Ammiro Sarri, lo trovo molto bravo, peccato non averlo potuto conoscere perché quando lui esplodeva io stavo per smettere. Lotito non lo sento da tanto..È stato fulmineo nell’ingaggiare Sarri quando si è trovato senza Inzaghi. C’è anche la Lazio nelle prime posizioni».