Marusic: «Lavoriamo tanto con la difesa, continuiamo così. Ora testa all’Inter»

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Marusic a commentare la gara contro il Torino. Le sue parole:

SFORTUNA– «Sicuramente potevo averne di più quando ho provato. Poi abbiamo avuto altre chance, ma Vanja ha fatto un ottimo lavoro. Quest’anno abbiano iniziato bene, lavoriamo tanto con la difesa e questo è il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e guardare avanti».

GIOCATORI DI FISICO– «Ci sono tante squadre che hanno giocatori forti, è normale spendere così tanto».

INTER – «Dobbiamo recuperare bene, venerdì già c’è l’Inter, la prepareremo bene in questa settimana e poi vediamo che succedere».

VINCERE DI MISURA – «Siamo stati fino all’ultimo, non abbiamo preso gol ma non ne abbiamo fatti. Dobbiamo fare più partite vincendo anche di misura».

ROMAGNOLI E VECINO – «Un triangolo nuovo, ma mi trovo bene. Romagnoli ha giocato tanti anni in una grande squadra, è molto forte. Lo stesso Vecino, ma comunque mi trovo bene. Noi più nervosi in questa stagione? Sì, non so perchè, ma non dobbiamo subire questi gialli, è importante per la squadra, perchè le prossime partite saranno tutte importanti».

MARUSIC A SKY

«Sapevamo come giocavano loro, abbiamo preparato bene la partita. Gara difficile ma prendiamo un punto e andiamo avanti. Loro nel primo tempo sono entrati con più cattiveria vincendo più duelli, hanno avuto più occasioni di noi. Nel secondo tempo meglio noi, ora dobbiamo pensare a venerdì e andare avanti. Lavoriamo tanto sulla fase difensiva e penso che il risultato si vede, oggi non abbiamo preso gol. Dobbiamo continuare a migliorare».