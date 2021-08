Marusic Lazio avanti insieme, rinnova fino al 2025: attesa l’ufficialità

Marusic prolunga il contratto con la Lazio che sarebbe scaduto l’anno prossimo, ora si attende solo l’annuncio ufficiale della società

Avanti insieme. Per i prossimi 4 anni Marusic sarà ancora un giocatore della Lazio. Il contratto del terzino biancoceleste era in scadenza nel 2022, andava prolungato per non rischiare di perdere il giocatore a zero la prossima stagione, ma nessun problema perchè l’accordo per il rinnovo è stato trovato. Secondo la Gazzetta dello Sport però bisogna attendere che l’indice di liquidità si sblocchi per depositare il nuovo accordo.