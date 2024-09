Marusic, partenza a ZERO? Queste le PROPOSTE arrivate in estate. E c'è un club ITALIANO

In casa Lazio situazione delicata per il rinnovo di Marusic. Nel caso decidesse di non prolungare, in estate erano arrivate queste offerte

Come riporta il Corriere dello Sport, tra Marusic e la Lazio saranno settimane calde. L’obiettivo è trovare un accordo per il rinnovo dell’esterno montenegrino, in forza al club biancoceleste dalla stagione 2017/18. Se non si dovesse arrivare al prolungamento di contratto, il giocatore valuterebbe anche alcune delle proposte giunte in estate.

Solo pochi mesi fa, infatti, diverse offerte erano giunte dall’Arabia, in particolare dall’Al-Hilal dove gioca l’ex compagno Milinkovic-Savic, e dalla Turchia. Inoltre, anche il Napoli di Antonio Conte aveva fatto un sondaggio per Marusic, pedina che ricoprirebbe perfettamente il ruolo di esterno a 5 nel modulo dell’allenatore partenopeo. Prove di rinnovo o sarà un futuro lontano dalla Capitale.