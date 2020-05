Calciomercato, Marusic convince la Lazio: prove di rinnovo fino al 2024

Adam Marusic convince Inzaghi e la Lazio. La società è pronta ad offrirgli il rinnovo fino al 2024 e il ritocco dell’ingaggio

Tra alti e bassi, la Lazio sembrava aver ritrovato il vero Marusic. Vari infortuni hanno condizionato il suo rendimento in campo, ma la fiducia di Inzaghi non gli è mai mancata e, nell’ultimo ritaglio di campionato giocato, è riuscito a sopperire anche l’assenza di Lulic.

Il club biancoceleste – come riporta il Corriere dello Sport – ha già avviato i contatti per il rinnovo del contratto. Marusic è in scadenza nel 2022, la società vorrebbe offrirgli il prolungamento fino (almeno) al 2024 e il ritocco dell’ingaggio. Una mossa volta anche a spegnere l’interesse del PSG.