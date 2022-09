Marusic ricorda il primo gol con la Lazio: «Fu molto bravo Immobile»

Adam Marusic ha parlato all’interno del match program di Lazio-Verona: le dichiarazioni del difensore

Adam Marusic ha parlato all’interno del match program di Lazio-Verona. Le parole dell’esterno che ha ricordato il gol segnato agli scaligeri il 24 settembre 2017, il primo con la Lazio.

GOL AL VERONA – «Ricordo il gol. Fu bravo Immobile a servirmi dopo aver visto lo spazio libero nella loro area. Arrivai in corsa, tirai di prima senza pensarci troppo e andò bene. A fine partita ero contentissimo, sia per il gol che per la nostra vittoria».