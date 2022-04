Marusic e Lazzari le frecce della Lazio: Sarri ha un’arma in più

Marusic e Lazzari sono diventati dei veri e propri punti di forza della Lazio di Sarri: entrambi armi importanti nel finale di stagione

La Lazio di Sarri ha svoltato sulle fasce. Come riporta l’edizione odierna di Leggo infatti, Marusic e Lazzari sono diventati dei veri e propri fattori decisivi nelle ultime due sfide contro Sassuolo e Genoa.

Il primo ha sbloccato la gara di Marassi con una rete da urlo, imitando Lazzari che col Sassuolo aveva insaccato dalla parte opposta, siglando poi un assist per Immobile col Genoa. Proprio Lazzari è il segnale che Sarri non ha preclusioni verso nessuno: finito in fondo alle gerarchie e con la possibilità di lasciare Formello a gennaio, l’ex Spal si è rimboccato le maniche ed è ora un’intoccabile. La Lazio è pronta a volare sulle corsie e raggiungere l’Europa.