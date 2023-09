Marusic a LSC: «Bisogna vincere per sistemare la situazione in campionato» 

Marusic, il calciatore biancoceleste rilascia nel pre gara alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel

VINCERE – Oggi è molto importante per noi, perché abbiamo solo tre punti dopo quattro partite e vogliamo sistemare le cose in campionato. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente. Provedel con il suo gol in Champions ci ha dato una spinta importante. Bisogna continuare così come fatto contro l’Atletico Madrid, con forza e determinazione. Sono felicissimo di aver collezionato tutte queste presenze con la maglia della Lazio e spero di poterne aggiungere ancora tante altre e arrivare a numeri ancor più elevati