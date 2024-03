Martusciello Lazio, clamoroso retroscena: Fabiani gli aveva proposto questo ruolo! La risposta del vice di Sarri

Martusciello-Lazio, spunta un importante retroscena: Fabiani gli aveva proposto un ruolo da dirigente al suo fianco

Importante indiscrezione rilanciata da Il Messaggero sul futuro di Giovanni Martusciello, vice di Sarri che dopo aver guidato la Lazio contro il Frosinone lascerà il posto ad Igor Tudor.

Fabiani, per ringraziarlo della disponibilità data al club, gli avrebbe proposto un ruolo da dirigente al suo fianco. Martusciello ha però rifiutato perchè si sente uomo di campo. Non è escluso un ripensamento ma al momento la priorità del tecnico è tornare in panchina al fianco di Maurizio Sarri.