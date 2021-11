Marotta e l’affare Insigne: «Le occasioni vanno prese al volo»

Il DS dell’Inter Marotta ha parlato di calciomercato ai microfoni di DAZN, nello specifico di Lorenzo Insigne

Il dirigente della società milanese ha speso alcune parole sulla difficile situazione contrattuale che, attualmente, vive Lorenzo Insigne, obiettivo di mercato dei nerazzurri, e sogno della Lazio, durante la parentesi estiva di mercato. Ecco le parole dell’ex DS della vecchia signora:

«Le opportunità di calciomercato vanno necessariamente colte, e Insigne certamente non fa eccezione. Quel che però attualmente è reale, è la presenza da avversario di Insigne in campo questa sera, ed entrare nel merito di simili discorsi in questo momento è scorretto. Ne parleremo quando ci saranno le condizioni ideali per avviare una trattativa, condizioni che non sono presenti allo stato attuale. Valuteremo un profilo alla volta».