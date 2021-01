Marione: «Dopo Derby e ieri, Fonseca deve lasciare. Presi in giro da tutti»

Dopo il Derby, la Roma esce anche dalla Coppa Italia contro lo Spezia: il commento di Mario Corsi, noto speaker giallorosso

«Fonseca deve andare a casa. Non sa dove sta, non ha capito. Pellegrini è l’unico che se ne è accorto. Gombar gliel’ha fatto fare. È un regolamento, appena è successo ammetto che non me ne sono accorto subito, e ho pensato “si potrà fare”. Ma al di là di questo, il primo e il secondo tempo… dobbiamo farci prendere in giro da tutta Italia, come al solito. Ma anche i Friedkin una parola su quello che sta succedendo da quando sono arrivati loro. Non solo perdiamo partite che non si possono guardare, ma nemmeno il regolamento? È troppo. Scriviamo a Friedkin, arrabbiamoci, la Roma non può essere una vergogna. Dopo il Derby e la partita di ieri, sono convinto che Fonseca debba andarsene».

Così Mario Corsi, meglio noto come Marione, noto speaker giallorosso, ai microfoni di Centro Suono Sport, all’indomani della pesante sconfitta (sia in campo che a tavolino) ottenuta contro lo Spezia in Coppa Italia.