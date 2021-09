Sconcerti: «Ecco la mia analisi sulla vittoria della Lazio nel Derby»

Sconcerti ha spiegato come la Lazio abbia giocato splendidamente il Derby vincendo meritatamente contro una Roma sbagliata

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del Derby vinto ieri dalla Lazio: secondo il noto giornalista la vittoria dei biancocelesti di Sarri è meritata:

«La Roma? La difesa soffre, il centrocampo lascia tante linee di passaggi, ha una squadra sbagliata che Mourinho però moltiplica bene, perché la Roma ora lotta fino in fondo. A me la Roma nel derby è piaciuta moltissimo, anche se la Lazio a momenti ha giocato splendidamente. E poi la Roma ha trovato Zaniolo. Si pensava che avesse perso in potenza e invece no».