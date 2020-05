Calciomercato Lazio, Mario Gotze si allontana

Il giocatore è in scadenza con il Borussia Dortmund e la Lazio lo starebbe valutando, ma dalla Germania arriva il no

Mario Gotze potrebbe pensare alla Lazio per rilanciarsi, cosi come ha fatto Klose. I biancocelesti sono interessati al centrocampista, che è in scadenza con il Borussia Dortmund, ma dalla Germania arrivano notizie non positive.

Secondo Bild l’ex Bayern Monaco avrebbe declinato l’offerta laziale (ma anche quella romanista) perchè non soddisfatto della proposta economica. Su di lui è forte anche l’interesse del Milan. Vedremo se il tedesco sbarcherà in Italia e se la società capitolina tenterà un colpo di coda.