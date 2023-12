Gila a LSC: «Per vincere servirà la gara perfetta. In trasferta...»

Mario Gila ha presentato la sfida tra Verona e Lazio nell’immediato pre-partita: le sue dichiarazioni a Lazio Style Channel

Intervenuto a Lazio Style Channel, Mario Gila ha parlato così prima di Verona-Lazio:

«Oggi servirà la partita perfetta. Il Verona è una squadra che ha ritrovato buon ritmo, ha fatto punti importanti e quindi saranno motivati. Noi dobbiamo fare quello che sappiamo, essere aggressivi nella nostra area e anche in quella del Verona, dobbiamo mettere in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana, solo così potremo portare i tre punti a casa. Le gare in trasferta sono sempre complesse, non c’è la tifoseria dell’Olimpico ma noi siamo una squadra che lavora sugli obiettivi e, che sia in casa o in trasferta, dobbiamo fare la nostra gara e il nostro gioco. Lavorando come sappiamo troveremo anche la continuità in trasferta. Mi sento molto bene, fisicamente e in campo, anche i compagni mi hanno dato molta fiducia. Stiamo ritrovando ritmo e questo è positivo per noi».