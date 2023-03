Mario Brega, domani verrà scoperta una targa per ricordare l’attore laziale

Mario Brega, a quasi 29 anni dalla sua scomparsa domani verrà scoperta una targa in onore dell’attore tifoso della Lazio

In occasione dei cent’anni dalla sua nascita, domani alle ore 16 in via Oderisi da Gubbio 18 verrà resa nota una targa in onore di Mario Brega. L’attore tifoso laziale, ha vissuto per molti anni nel quartiere Marconi fino al giorno della sua morte nel luglio del 1994, ed è diventato un icona del cinema

Celebri i suoi numerosi film tra cui quelli con Carlo Verdone, che parteciperà a questo evento insieme ai nipoti di Brega.