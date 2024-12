Pierpaolo Marino torna su Napoli Lazio: «La squadra di Conte non meritava di perdere»

Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, sulla sconfitta della squadra di Antonio Conte contro la Lazio

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo di Napoli e Udinese, ha parlato a TuttoUdinese in vista della sfida delle 18.00 tra le due squadra, tornando anche sul ko dei partenopei in casa contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il Napoli ha toppato la partita con la Lazio, però è in salute. Ho visto la gara con i biancocelesti e non meritava di perdere. Non è un Napoli in crisi. Sarà una partita apertissima, l’Udinese ha caratteristiche e giocatori per mettere in difficoltà chiunque».