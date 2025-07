Lazio, Rambaudi: «C’è delusione: ora è Sarri che deve...»

Condividi via email

Lazio, le parole di Rambaudi sullo sconforto che c’è nell’ambiente biancoceleste: le parole del giornalista a Radiosei

La Lazio sta vivendo un momento totale di stallo sul mercato. I capitolini hanno bisogno di sbloccare il calciomercato per poter concludere qualche trattativa in entrata. A commentare la situazione dei biancocelesti in vista della prossima Serie A è stato Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei. Le sue parole:

GESTIONE – «Io sono dell’idea che era tutto chiaro. Ora la gestione è questa: nessun acquisto adesso, poi magari a gennaio si vedrà. C’è delusione, i tifosi sono demoralizzati: ora è Sarri che deve riportare entusiasmo attraverso il gioco, l’umiltà, la fame. Se ogni volta si ‘scivola’ a due passi dal traguardo, qualcosa che non va c’è.».

RIMPIANTO – «Il rimpianto davvero grande, sottolineando comunque i meriti del club, è quest’anno: se torniamo ai primi 6 mesi, ricordiamo l’entusiasmo; senso di appartenenza, voglia di fare bene, bel calcio. Serviva poco per alimentare quel falò. La Lazio inizialmente è andata oltre ogni aspettativa. Ci può stare anche una debacle come quella contro l’Inter, ma il dopo doveva essere gestito diversamente».