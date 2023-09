Marelli ammette: «Ho sbagliato a giudicare quell’episodio di Napoli-Lazio. Sul gol di Guendouzi…». Le parole del commentatore arbitrale

Il commentatore arbitrale di DAZN Luca Marelli è tornato a parlare di Napoli-Lazio a Radiosei.

CATALDI-DI LORENZO – Liberare dalle perplessità i tifosi è impossibile. Sul contatto Cataldi-Di Lorenzo ammetto serenamente di aver sbagliato. Rivedo le immagini in pochissimo tempo e devo fare delle scelte. L’arbitro ha fischiato fuorigioco su segnalazione dell’assistente. Mi sono fidato del mio istinto, senza rivedere il contatto. Sono andato a cercare l’offside segnalato di due azioni precedenti. Ho sbagliato e non c’è nessun problema ad ammetterlo. In un campionato non si può interpretare tutto correttamente

GOL GUENDOUZI – Si è fatta molta confusione su questo episodio. È stato inserito il concetto di giocata e deviazione che in questo caso non c’entra nulla. Sarebbe stato così se il pallone fosse arrivato a Zaccagni. Quella di Di Lorenzo è una deviazione, non una giocata. È una regola inserita dopo il gol di Mbappé in finale di Nations League contro la Spagna. Adesso questo gol sarebbe da annullare per fuorigioco. Il concetto da tenere presente è l’impatto sul difensore. Paradossalmente se Zaccagni fosse stato in fuorigioco di tre metri quella rete sarebbe stata regolare perché non avrebbe impattato sul difensore. Restando attaccato in questo modo, Di Lorenzo compiere un’azione di gioco completamente differente. Non è possibile considerare regolare quell’azione. Zaccagni ha impattato sulla capacità di giocare il pallone dell’avversario