Marelli: «Andava assegnato il calcio di rigore alla Juventus per il contatto Gila-Cabal in area»

Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato gli episodi avvenuti in Juventus Lazio. Ecco le sue dichiarazioni

Nella giornata di ieri si è giocata all’Allianz Stadium Juventus Lazio! Gara terminata per 2-2 in extremis dopo un avvio brillante dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Diversi episodi hanno fatto discutere addetti ai lavori e non, vi riportiamo di seguito l’analisi dell’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di DAZN:

RETE ANNULLATA JUVE – «Sono in realtà due episodi di una stessa azione, li vediamo insieme. Per quanto riguarda una rete annullata a Koopmeiners per posizione di fuorigioco, ma c’è qualcosa che accade prima! La rete annullata è su un tiro effettuato da Koopmeiners da fuori area al termine di un’azione prolungata. Vedremo poi che sul tiro di lui da fuori area c’è in fuorigioco Thuram. In campo viene subito annullata la rete per il fuorigioco attivo di Thuram e la decisione è corretta, perché il ragazzo, di fronte alla porta e vicinissimo all’area di porta, salta sopra il pallone per evitare di essere colpito. Pertanto, questo è un fuorigioco attivo, è proprio codificato».

CONTATTO GILA-CABAL «Ma prima avviene questo episodio. Come vedete, non conta nulla il fatto che si fosse già spossessato del pallone Cabal. Quello che conta è identificare la punibilità di un intervento da parte di un giocatore su un altro giocatore. E quello che vediamo è Gila che entra in ritardo su Cabal e sostanzialmente lo atterra in area di rigore. A mio parere questo era un calcio di rigore da assegnare alla Juventus, piuttosto chiaro. Ripeto, il punto fondamentale è che se anche il pallone non era più nel possesso di Cabal, in ogni caso va punita la negligenza, in questo caso di Gila su Cabal».

LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Sarri: «Dispiace non aver segnato la rete del 1-3. Potrebbe essere problematico l’infortunio di Basic. Su Gila…»