Settore Giovanile Lazio, Under 15 e 16 abbattono il Frosinone. Male Ledesma ad Empoli: i risultati del weekend

Settore Giovanile Lazio, i biancocelesti schiantano il Frosinone senza subire gol. Debacle Ledesma contro l’Empoli: i risultati della settimana e la classifica aggiornata. Le ultime

Un weekend felice a metà quello del Settore Giovanile Lazio, che in Under 15 e 16 porta a casa 2 vittorie ma cade in Under 17. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione in classifica aggiornata dopo gli esiti. La Lazio Under 15 di mister Fazi vince e convince in casa contro il Frosinone, 3-0 il risultato finale che permette ai giovanissimi aquilotti di mantenere la seconda posizione in classifica a meno uno dalla Roma.

Una vittoria anche per l’Under 16 di Lombardi che contro gli stessi avversari porta a casa 3 punti, frutto di un secco 2-0. Grazie a questo risultato i ragazzi classe 2010 si portano al quarto posto con 34 punti, l’Empoli ne ha 3 in più.Unica nota negativa del weekend targato Settore Giovanile Lazio è la sconfitta pesante subita da Ledesma in trasferta sul campo di una big: l’Empoli domina e vince 6-1. Una sconfitta che allunga il distacco dei biancocelesti dal Palermo che ora è quarto a 5 lunghezze.