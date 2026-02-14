Lazio Women, le parole di Canzi: «Sappiamo di dover affrontare una sfida difficile e servirà un’ottima prestazione»

Lazio Women, Canzi analizza accuratamente la sfida contro la formazione biancoceleste: le parole del tecnico bianconero sulla partita

Tutto pronto per l’appuntamento fissato per domani, domenica 15 febbraio, alle 15:00 al Pozzo-La Marmora. Qui avrà infatti luogo la quattordicesima giornata del girone di andata vedrà la Juventus Women affrontare una sfida importante contro la Lazio Women, una squadra che, come affermato ai canali ufficiali bianconeri, riserva sempre delle grandi difficoltà.

Lazio Women, Canzi svela le insidie della sfida

Nell’intervista rilasciata alla vigilia, Canzi ha sottolineato le caratteristiche della formazione biancoceleste. L’allenatore ha poi messo in evidenza la bravura della squadra nel preparare le gare e la vicinanza in classifica, con solo quattro punti di distacco tra le due squadre. Ecco le sue parole:

«È la sesta partita che giochiamo contro la Lazio in due anni e ogni volta sono sfide complicate. È una squadra con ottime individualità e un’organizzazione di gioco molto precisa e strutturata. Il loro allenatore è molto bravo a preparare le gare. In classifica sono quattro punti dietro di noi, quindi molto vicini, e stanno facendo un ottimo campionato. Sappiamo di dover affrontare una sfida difficile e servirà un’ottima prestazione per ottenere il risultato pieno».