Lazio Women, torna l’album delle protagoniste della Serie A femminile!

Lazio Women, tutto pronto per la seconda edizione dell’album Panini “Calciatrici” arriva con 339 figurine, tutte le novità

Gli appassionati di calcio hanno sempre collezionato le figurine dei loro giocatori preferiti, e da quest’anno anche le tifose della Serie A Women possono farlo. Dopo il grande successo della prima edizione, Panini presenta la seconda edizione dell’album “Calciatrici” per la stagione 2025-26. L’album è composto da 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale, e racconta la forza, il talento e l’identità del calcio femminile italiano, con un focus sulle migliori calciatrici della Serie A, ma anche della Serie B e, per la prima volta, della Serie C.

Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, ha sottolineato come questo progetto non sia stato solo un successo commerciale, ma un vero e proprio fenomeno di coinvolgimento nazionale, che ha unito famiglie, tifose e dirigenti. «Abbiamo tutte scambiato i doppioni delle figurine dei calciatori, e vedere ora le calciatrici su una figurina è un’emozione indescrivibile», ha dichiarato la Cappelletti.

Lazio Women, tutte le novità del nuovo album

Inoltre, l’album si arricchisce di una sezione speciale, dedicata ai nuovi trofei delle competizioni della Serie A Women e ai traguardi raggiunti dalla Nazionale femminile maggiore, dall’Under 19 e dall’Under 17.

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, definendo l’album un «riconoscimento di valore, rispetto e impegno». Un messaggio di crescita che non riguarda solo le ragazze, ma che contribuirà positivamente a tutto il movimento calcistico.

Per celebrare la novità, Panini organizzerà i “Panini Days” nei weekend del 14-15 e 21-22 febbraio 2026, in occasione delle 3ª e 4ª giornate di ritorno del campionato di Serie A Women, per promuovere l’album in tutti i campi.

