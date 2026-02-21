Bazzani: «La Lazio darà tutto per regalarsi un raggio di sole all’interno di una stagione complicata» – VIDEO

Fabio Bazzani, tecnico ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva! Tra i temi affrontati anche l’attualità biancoceleste: le parole

L’attualità in casa Lazio è sempre un tema alquanto interessante che fa discutere addetti a lavori e non. A dire la sua, stavolta, è stato il noto tecnico ed ex calciatore Fabio Bazzani, il quale ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di CalcioNews24! Vi riportiamo le dichiarazioni:

Passando alla Lazio: su quali tasti pensi debba battere Sarri da qui alla fine per motivare una squadra che probabilmente ha come obiettivo “solo” quello della Coppa Italia?

«Credo che Sarri debba battere sul tasto su cui ha battuto fino adesso, cioè quello di far stare unito lo spogliatoio nelle difficoltà cercando di andare oltre le vicissitudini e questo clima che si è creato tra tifoseria laziale e Lotito che fa giocare la squadra in un Olimpico vuoto. Questo credo sia stato il punto di forza tra Sarri e la squadra, cioè quello di cercare di compattarsi in un’annata molto difficile. Sono riusciti ad andare a vincere ai rigori a Bologna e garantirsi una semifinale di Coppa Italia che sicuramente è una nota di prestigio. Avranno la semifinale contro l’Atalanta, possono provare a giocarsela e credo che tutte le energie saranno convogliate lì perchè è chiaro che in campionato la scalata all’Europa è diventata ormai quasi impossibile ma Sarri stesso ci sta continuando a dire che non può essere l’obiettivo vedendo come è stata strutturata la Lazio quest’anno. Però poi alla fine in un’annata che è tuttora molto difficoltosa potresti avere la chance di giocarti una finale a Roma. Chiaro che l’Atalanta è un avversario scomodo però penso che la Lazio darà tutto e anche di più per regalarsi un raggio di sole all’interno di una stagione complicatissima».

