Infortunio Gila, in programma nuovi esami per il difensore: ci sarà il via libero definitivo? Il punto

Infortunio Gila, sono in programma nuovi esami strumentali per il difensore: saranno decisivi in vista della trasferta di Torino

Il reparto difensivo della Lazio vive ore di pura apnea. Al centro dei pensieri di Maurizio Sarri c’è Mario Gila, il centrale spagnolo diventato ormai un pilastro inamovibile dello scacchiere biancoceleste. Dopo aver saltato la sfida contro il Cagliari, il difensore sta provando il tutto per tutto per tornare a disposizione in vista del delicato match contro il Torino.

Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri

I nuovi test per Gila

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, lo staff medico capitolino ha programmato nuovi controlli strumentali per monitorare l’evoluzione dell’infortunio. Questi esami saranno decisivi per stabilire il via libera definitivo del difensore, che sta smaltendo un’infiammazione tendinea al ginocchio.

L’obiettivo di Gila: il Torino e la Coppa Italia

Il difensore ha messo nel mirino la sfida di domenica. Oltre ai punti in palio in Serie A, Mario Gila ha una motivazione extra: mettersi in condizione in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Tuttavia, la sua presenza non è ancora scontata; la settimana di allenamenti a Formello sarà il giudice supremo per capire se lo spagnolo potrà guidare nuovamente la difesa biancoceleste.