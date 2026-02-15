Juventus Lazio Women 0-0, equilibrio e un punto che muove la classifica per le capitoline

Juventus Lazio Women chiude la 14ª giornata di Serie A Femminile con uno 0-0 combattuto: biancocelesti solide e ora quarte in classifica

La quattordicesima giornata della Serie A Femminile va in archivio con un pareggio senza reti tra Juventus e Lazio Women. Una sfida intensa, tatticamente ordinata e caratterizzata da poche ma significative occasioni, che lascia maggiore rammarico alle bianconere e soddisfazione alle biancocelesti.

La formazione guidata da Massimiliano Canzi ha provato a fare la partita fin dai primi minuti, costruendo le opportunità più pericolose. L’episodio chiave arriva con Beccari, che colpisce il palo negando alle padrone di casa il vantaggio. Un’occasione che sintetizza la gara delle torinesi: più possesso e iniziativa, ma poca concretezza sotto porta.

In avanti, il tridente con Cristiana Girelli, centravanti esperta e leader tecnica, e le esterne offensive ha cercato varchi contro una difesa attenta. Tuttavia, la compattezza del blocco laziale ha limitato le giocate negli ultimi sedici metri.

Juventus Lazio Women, Grassadonia interpreta molto bene la sfida

La squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha interpretato la gara con grande equilibrio e disciplina. Schierate con il 4-3-3, le biancocelesti hanno chiuso gli spazi centrali e provato a ripartire con rapidità, affidandosi alla fisicità di Piemonte e alla qualità di Le Bihan. La linea difensiva, con Connolly e D’Auria, ha retto bene alle pressioni juventine.

Il pareggio consente alla Lazio di salire momentaneamente al quarto posto con 24 punti, un risultato significativo in chiave alta classifica. Per la Juventus, invece, resta la sensazione di un’occasione mancata, soprattutto alla luce delle opportunità create nel corso dei novanta minuti.

Uno 0-0 che racconta equilibrio, attenzione tattica e una fase del campionato in cui ogni punto pesa sempre di più nella corsa agli obiettivi stagionali.