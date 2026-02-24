Settore Giovanile Lazio, Fazi fermato in Campania ma Lombardi lo vendica: il recap del weekend

Settore Giovanile Lazio, pokerissimo dell’Under 16 di Lombardi nella trasferta campana: i risultati e la classifica aggiornata dopo la 18esima giornata

Nel weekend che ha visto risposare l’Under 17 per via della pausa Nazionali, il Settore Giovanile Lazio ha portato due risultati positivi, o meglio, nessuna sconfitta, ma un pareggio amaro e una vittoria considerevole. Ecco nello specifico i risultati e la classifica aggiornata dopo la 18esima giornata di campionato. Scivola al terzo posto la Lazio Under 15 di mister Fazi, che dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Juve Stabia perde terreno e viene superata dalla Fiorentina. Viola e biancocelesti sono appaiati a quota 39 punti, vola la Roma sempre più prima.

Una vittoria esaltante invece per l’Under 16 di mister Lombardi che sullo stesso campo dei colleghi più piccoli di un anno vince e convince: 5-1 l’esito finale del match. Un risultato importante che permette di mantenere la scia dell’Empoli che però ha una gara in meno. Come detto solo riposo per l’Under 17 di Ledesma che riprenderà domenica 1 marzo dalla gara col Napoli.