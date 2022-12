Marcos Antonio, seconda parte di stagione da protagonista: Sarri crede nel brasiliano

Dopo una prima parte di stagione con qualche difficoltà, Marcos Antonio sogna la svolta: Sarri crede fermamente nel brasiliano

Marcos Antonio sogna il riscatto con la maglia della Lazio dopo una prima parte di stagione vissuta con qualche difficoltà. L’ambientamento nel calcio italiano richiede tempo ma come riportato dal Corriere dello Sport ed. romana, la società e Sarri credono fermamente nelle qualità del brasiliano.

La sosta è servita al ragazzo per ricaricare le pile: marcato a uomo dal tecnico a Formello, l’ex Shakhtar sta cercando di entrare definitivamente negli schemi di Sarri. Per lui continua a garantire anche Roberto De Zerbi: «Marcos Antonio ha bisogno solo di un po’ di tempo. Deve capire al meglio l’idea di Sarri sia offensiva che difensiva. Il problema, semmai, è che davanti ha un giocatore che è un altro mio pupillo: Danilo Cataldi. Con me a Benevento ha fatto bene e ora è diventato un giocatore vero. Però credo che Marcos Antonio si prenderà lo spazio giusto perché lo reputo un brasiliano con la testa da tedesco per quanto è professionale nella vita di tutti i giorni».