Marcos Antonio San Paolo, l'ex Lazio si presenta: «Sono pronto e voglio dare...»

Marcos Antonio San Paolo, l’ex biancoceleste dopo l’ufficialità del suo approdo in Brasile rilascia le sue prime dichiarazioni

Ai microfoni del Tricolor appena approdato in Brasile al San Paolo, l’ex Lazio Marcos Antonio ha rilasciato le sue prime parole nel club dove ha deciso di ripartire

PAROLE – È un momento di grande gioia, provo una sensazione diversa. Non avrei mai immaginato che sarebbe successo tutto così velocemente. Ero felice dell’accordo e ho dato la mia disponibilità. Voglio trarre il massimo da questa esperienza e imparare dai giocatori più esperti che hanno molta qualità. Penso che le cose accadranno in modo naturale. Voglio fare quello che so fare, cioè giocare a calcio