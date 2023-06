Marcos Antonio: «L’obiettivo è essere migliore di ieri e non…». Le parole sui social del giocatore biancoceleste

Marcos Antonio, da quanto è approdato alla Lazio, non è riuscito a confermare le aspettative che su di lui si erano create.

Per questo, il centrocampista è stato inserito nella lista dei partenti non rientrando più nei piani di Sarri. Il brasiliano, nonostante la consapevolezza di quel che è stata la stagione, con una story si è mostrato determinato in palestra mentre si allena. Di seguito la foto: