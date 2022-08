Marcos Antonio, un play tutto nuovo per la Lazio

Marcos Antonio sarà il prossimo play della Lazio. A differenziarlo sono le sue caratteristiche e le sue qualità

Le diversità con Leiva sono state evidente dalle prime uscite. L’ex Shakhtar non è uno che stazione davanti alla difesa per fare interdizione. La sua forza è il suo dinamismo, ma anche il suo senso della posizione e il suo saper recuperare il pallone. E non può non essere sottolineata la sua velocità, che gli consente di fare box to box, come tra l’altro dimostrato dai numeri: 9 gol e 5 assist. Insomma, può davvero esser definito un tuttocampista.

Marco Antonio si differenzia senza dubbio anche da Ledesma e Biglia. Qualche somiglianza, per duttilità, fisicità e origini brasiliane, c’è con Matuzalem. Ma nessun paragone: ora il verdeoro vuole prendersi la Lazio.