Lazio Midtjylland, Marcos Antonio ricorda il match – FOTO

Marcos Antonio ha ricordato l’appuntamento con Lazio-Midtjylland, match in programma domani allo stadio Olimpico alle ore 18.45 e fondamentale per il passaggio del turno.

Il brasiliano attende di avere una chance importante per dimostrare il suo valore e le sue qualità, avendo giocato dal primo minuto soltanto in un’occasione. E chissà che l’Europa League non possa rappresentare per lui un palcoscenico e un’opportunità.