Marcos Antonio, che bel gesto per il club di Mariupol – FOTO

Il centrocampista biancoceleste ha voluto supportare l’iniziativa di un associazione brasiliana

Parole di supporto da parte di Marcos Antonio, nel suo passato calcistico presente anche in Ucraina. Il giocatore della Lazio ha voluto omaggiare la bellissima iniziativa dell’Associação Atlética Batel, meglio noto come Batel, società calcistica brasiliana con sede nella città di Guarapuava. Il club ospiterà e accoglierà la squadra del Mariupol.

LE PAROLE- «Giocare in Ucraina per 3 anni è stato un passo importante per la mia carriera. Sono stato abbracciato dai tifosi, ho potuto evolvermi come giocatore e crescere come persona. Ora tocca a me ricambiare, condividendo questa bellissima iniziativa di @bateloficial che ospiterà @mariupolfc qui, nel nostro paese del calcio. Chiedo a tutti voi, di seguire il profilo di @fcmariupollives e accogliere bene questa società e questi tifosi, che come noi, amano il calcio»