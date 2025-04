Marcolin: «Isaksen è una scommessa vinta da Baroni. E sul gol di Marusic...»

Le parole di Dario Marcolin ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Lazio e Torino. La sua analisi

PAROLE– «Come caratteristiche non ha un sostituto di Castellanos. Noslin è entrato bene, Dia non è abituato a giocare su palle altre. L’assenza fa valere ancora di più le caratteristiche del Taty. Pedro e Isaksen i migliori in campo insieme a Guendouzi. Isaksen è una scommessa vinta da Baroni, Pedro fino a quando è rimasto in campo ha fatto al differenza. Marusic ha fatto un gol alla Zaccagni »