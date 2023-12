Piccari sul futuro di Sarri: «Potrebbe pensare ad un’ipotesi clamorosa»

Marco Piccari, direttore di TMW Radio, ha parlato del momento del Napoli svelando un’ipotesi a sorpresa per il futuro di Sarri

Ospite a TMW Radio, Marco Piccari ha parlato così del futuro di Sarri, tecnico della Lazio:

«Credo che ciò che ha fatto De Laurentiis quest’anno sia stato abbastanza imbarazzante. Si può dire che ha distrutto il Napoli dell’anno scorso. Se si doveva prendere Mazzarri poi, allora è stato anche un errore mandare via Garcia, bisognava mettere i giocatori di fronte alle proprie responsabilità. I calciatori stanno dimostrando di essere buoni giocatori e non campioni. Per il futuro comunque una via d’uscita potrebbe essere richiamare Sarri a Napoli, al fine di riaccendere l’entusiasmo della piazza. Per gli altri allenatori Guardiola ha lanciato un messaggio particolare per il futuro. Mi piacerebbe vederlo in Italia, anche se non so quale squadra potrebbe onestamente pagare certe cifre».