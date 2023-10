Bucciantini assicura: «Luis Alberto sogna prima le partite che gioca»

Marco Bucciantini, noto giornalista, ha commentato la prestazione di Luis Alberto in Sassuolo-Lazio: interpretazione a sorpresa

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha parlato così di Luis Alberto dopo Sassuolo-Lazio:

«Il segreto dello sport e del calcio in particolare è possedere il tempo. Quando gioca Luis Alberto, quando ha la palla è come se avesse un metronomo che sento solo lui, sembra che tutto il resto vada fuori tempo, sembra che il suo modo di pensare mandi fuori tempo la difesa. Come ho già detto anche per Bonaventura, sembra che giochino partite che hanno già sognato, sembra che giochino partite già giocate il giorno prima perché sanno cosa fare prima degli altri. Quando Luis Alberto la passa, mentre va avanti la palla può anche andare piano, può anche andare dove tutti sanno che va, ma arriva dove deve andare».