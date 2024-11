Marco Baroni allenatore del mese di ottobre: ecco quando riceverà il premio

Marco Baroni è l’allenatore del mese di ottobre: premiato il tecnico della Lazio per l’ottimo mese dei biancocelesti

Marco Baroni è il tecnico del mese di ottobre. Dalla settima alla decima giornata di Serie A ha infatti guidato la Lazio a 3 vittorie e solo una sconfitta, in inferiorità numerica e sbloccata solo con un autogol, contro la Juve. Di seguito il comunicato della Serie A.

COMUNICATO – «Il premio Philadelphia Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all’allenatore della Lazio Marco Baroni. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Lazio-Cagliari, in programma lunedì 4 novembre 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Olimpico” di Roma.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 7ª alla 10ª della Serie A Enilive 2024/2025»