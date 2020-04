Marchisio: «La proposta di Lotito per assegnare lo scudetto non sta né in cielo né terra»

Claudio Marchisio, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha commentato la proposta di Lotito riguardo l’assegnazione dello scudetto

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nei giorni scorsi ha proposto uno spareggio tra i biancocelesti e la Juventus per assegnare lo scudetto, nel caso in cui il campionato non dovesse riprendere. Claudio Marchisio, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha commentato quest’idea. Ecco le sue parole:

«Lo spareggio scudetto tra Juventus e Lazio? Non voglio entrare in polemica con Lotito, ma non sta né in cielo né in terra. Credo che un campionato non riguardi solo due, ma più squadre».