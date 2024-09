Marchionni a JUVENTUSNEWS24.COM: «Ieri l’Italia ha dimostrato di potersela giocare. I giocatori giocano per la Nazione e devono essere sempre all’altezza». Le parole dell’ex giocatore

In esclusiva a Juventusnews24 l’ex centrocampista Marco Marchionni ha parlato così della Nazionale dopo il 3-1 alla Francia.

Il tuo pensiero sulla vittoria dell’Italia contro la Francia? Come si riparte dopo il flop dell’ultimo Europeo?

«Si riparte dalla gara di ieri, dove si è vista la consapevolezza che col lavoro e la fiducia si può ripartire e fare le cose fatte bene. Poi è normale che solo una partita non basta, ma ieri l’Italia ha dimostrato di potersela giocare. Poi, come per la Juve, serviranno costanza e quella voglia e capacità di dimostrare sempre di più. I giocatori giocano per la Nazione e devono essere sempre all’altezza».

