Calciomercato Lazio, minaccia dalla Premier League: Manchester City e Tottenham vogliono quel biancoceleste!

In queste ore emergono nuove indiscrezioni di mercato legate al futuro di un titolarissimo di Baroni, corteggiato in Premier

In casa Lazio le attenzioni sono rivolte a quello che è il prossimo impegno di campionato, anche se in queste ore si sta parlando nuovamente di mercato. Ad accendere il dibattito è ancora una volta la posizione legata al futuro di Mario Gila, che non sembra convinto della sua permanenza in biancoceleste e che potrebbe anche lasciare la Capitale al termine della stagione.

Stando a quanto riportato dal portale britannico CaughtOffside infatti, sulle sue tracce ci sarebbe il forte interesse dei due club di Premier, Manchester City e Tottenham. La cifra per convincere Lotito è di circa 45 milioni di euro.