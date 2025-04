Genoa Lazio, la giornata che attende i biancocelesti è incredibile: la scaletta degli impegni degli uomini di Baroni

Genoa Lazio l’impegnativa giornata degli uomini di Baroni in vista della sfida contro i rossoblù: ecco le ultime in vista della sfida contro i liguri

Oggi sarà una lunga giornata per i biancocelesti i quali si dovranno preparare per l’imminente sfida Genoa Lazio prevista allo stadio Luigi Ferraris. Prima però della messa in campo i biancocelesti devono affrontare il volo da Fiumicino, partito circa alle 8 di oggi.

Il programma dei capitolini prevede l’arrivo in volo Charter alle 9,40, con atterraggio a Genova previsto intorno alle ore 11. Alle ore 22-22,30 un altro charter avrà il compito di riportare indietro la squadra costringendo i ragazzi al quarto volo in altrettanti giorni. Infine è da sottolineare che gli aquilotti si recheranno in visita dal Papa per l’estremo saluto nella giornata di domani e non oggi alla camera ardente in San Pietro.