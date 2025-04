Ex Lazio, torna al gol Milinkovic Savic con la maglia del Al-Hilal, la gran botta del serbo – VIDEO

Ex Lazio gran gol di Milinkovic Savic che spiazza la difesa con un grandissimo inserimento: la rete dell’ex biancoceleste

Uno dei giocatori che renderà maggiormente nostalgici i tifosi biancocelesti è sicuramente Sergej Milinković-Savić. Il serbo nato in Spagna ha trascorso 8 lunghi anni all’ombra del Colosseo e, dopo aver lasciato la Lazio e la Serie A, si è diretto in Arabia per vestire la maglia dell’Al-Hilal con i quali ha già confezionato 26 gol e 23 assist in 84 partite. Ecco l’ultima rete dell’ex centrocampista capitolino: