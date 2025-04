Infortunio Tavares, in vista del finale di stagione ecco quali sono le condizioni attuali del calciatore portoghese: la situazione

La partita con il Genoa è stata rinviata a mercoledì alle 18.30 ma anche in quella circostanza Tavares non ci sarà per infortunio. Stando a quanto viene riportato dal Messaggero, la stagione del portoghese è praticamente ai titoli di coda e il suo recupero è praticamente impossibile.

Per l’ex Arsenal si tratta del suo 7°infortunio ovvero il 5° del 2025, ed è la prima volta in carriera per il biancoceleste che subisce cosi tante ricadute. Il colpo di grazia per lui è senza dubbio l’infortunio subito a Bergamo, contro l’Atalanta ha alzato bandiera bianca dopo mezz’ora del primo tempo. Lo staff medico ha lavorato con il calciatore intensamente per rimetterlo in sesto per la sfida di ritorno in Europa League. Niente da fare

Il suo futuro quindi è tutto da decifrare, con il club biancoceleste che valuta la sua situazione in vista del mercato estivo