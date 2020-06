Calciomercato Lazio, Marchetti: «Lotta a due per Szoboszlai»

Il giornalista di Sky Sport ha dato degli aggiornamenti riguardo la trattativa di mercato per Szoboszlai: Lazio e Milan in pole

Da tempo la Lazio è su Dominik Szoboszlai, attaccante in forza al Salisburgo con enormi potenzialità tecniche. I biancocelesti devono però fare i conti con la concorrenza milanista e, notizia degli ultimi giorni, anche napoletana.

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto di mercato, a Radio Marte ha fatto il punto della situazione: «Sul talento ungherese ci sono diversi club italiani, come Lazio e Milan. Non è una priorità per il Napoli che deve ancora capire chi partirà e poi c’è una stagione da terminare anche se tanti ds sono già a lavoro per la prossima stagione».