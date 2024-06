Marchegiani su Mandas: «Alla Lazio mi avevano parlato di un ragazzo eccellente, con ottime qualità. Mi piace molto». Le parole dell’ex giocatore

Luca Marchegiani è stato intercettato dai microfoni di Sport 24 per parlare tra gli altri temi, anche dell’Europeo. L’ex portiere però, prima di concludere l’intervista col portale greco, ha voluto spendere due parole su Mandas, secondo portiere della Lazio. Queste le considerazioni.

PAROLE– «A dire la verità non lo conoscevo come portiere. Avevo sentito parlare di lui. Alla Lazio mi avevano parlato di un ragazzo eccellente, con ottime qualità. Lo ha dimostrato sul campo, in partite ufficiali. Mi piace molto. È un giocatore con grande concentrazione, con un’ottima intesa. Non si è fatto tradire dalle emozioni. Anche se è giovane, era molto sicuro di sé. È straordinario in porta, con le caratteristiche che ho visto. È fantastico in area, deve migliorare nelle uscite e nel gioco aereo ».