Marchegiani, l'analisi dell'ex Lazio sui biancocelesti

Marchegiani, l’ex portiere biancoceleste analizza la situazione della Lazio in vista anche della gara di quest’oggi delle aquile a Bologna

Ai microfoni de Il Corriere di Bologna, ha parlato Luca Marchegiani il quale da ex biancoceleste, analizza la situazione della Lazio rilasciando a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – La Lazio non sta così bene: ha avuto momenti in cui era più brillante sul piano della condizione atletica e mentale. Avere tutte queste gare una dietro l’altra non ti permette di prepararle tutte con la stessa attenzione e la risposta in campo può essere diversa. Si vede da come conduce la partita che la Lazio ora non è al massimo

CASTELLANOS – Ci sono numeri clamorosi sull’assenza del Taty che condiziona in negativo l’attacco laziale