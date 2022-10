Marani: «Scudetto? Sarri fa bene a frenare l’entusiasmo»

Matteo Marani, giornalista di Sky, ha parlato nel pre partita di Sturm Graz-Lazio: le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sarri ha detto che stasera c’è un passo indietro rispetto a questa tendenza anche perché c’è lo scotto della Danimarca. Oggi è una partita importantissima, si va giocare la qualificazione. Questa squadra crea più occasioni su azione, produce tantissimo. Sarri fa bene a frenare per lo scudetto, ma la squadra sta rendendo alla grande. Non sta altissima perché ha il baricentro molto basso, ma produce a una velocità enorme. Ha le mezzali migliori del campionato e davanti ha giocatori in grande condizione fisica».