Marani: «Lazio? Partita fuori da ogni spiegazione logica. Clamorosi errori difensivi»

Matteo Marani ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Midtjylland. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Partita fuori da ogni spiegazione, errori difensivi e individuali clamorosi come nell’ultimo gol dove non si è letta una palla da 35 metri. Si gioca di continuo forse la concentrazione va giù, non è facile avere sempre concentrazione massima e attenzione massima».