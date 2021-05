Marani: «Inzaghi? Per i tifosi dell’Inter serve un altro tipo di scelta»

Matteo Marani ha parlato dagli studi di Sky Sport dell’addio di Conte dall’Inter: queste le parole del noto giornalista

«Conte via dall’Inter? Significa che un progetto si sta riducendo, e in questo progetto non ci può stare una figura grande. La scelta dell’allenatore sarà fondamentale. Se Marotta riuscisse all’ultimo a portare Allegri sarebbe un messaggio fortissimo, porti Allegri porti forza. Inzaghi mi piace ma per i tifosi dell’Inter che sono disorientati e spaesati questo è un altro tipo di scelta».