Lazzari all'intervallo: «Partita difficile da approcciare, capiamo i tifosi. Sul mio ruolo...»

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha commentato il primo tempo contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN al termine del primo tempo di Lazio-Salernitana, Manuel Lazzari ha dichiarato:

PAROLE – «Diciamo che non era affatto facile approcciare questa partita perchè capiamo i tifosi. Neanche noi ci aspettavamo una stagione. Ci dispiace solo aver preso gol ma ne abbiamo fatti 3 e ne potevamo fare altri due. Ruolo? Ho avuto due giorni per prepararmi, non avevo mai giocato esterno sinistro alto».